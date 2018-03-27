الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش ويضبط عجلات تابعة لهم بعملية دهم وتفتيش بالسعدية في ديالى

2018/03/27 | 10:20

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ضبطت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عددا من عجلات الدواعش بعملية دهم وتفتيش في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة، كما تمكنت من تدمير مضافة تابعة للتنظيم الاجرامي.

وذكر موفد إعلام الحشد الشعبي ان، قوات من اللواءين 110، و23 في الحشد الشعبي انطلقت، صباح اليوم، بعملية دهم وتفتيش لأوكار "داعش" في ناحية السعدية (63 كم شمال شرقي بعقوبة).

واضاف الموفد ان، القوات انطلقت بناءً على معلومات استخبارية للبحث عن فلول داعش، مؤكدا ان، العملية اسفرت حتى الان عن ضبط عدد من العجلات التابعة لداعش، وتدمير مضافة للتنظيم الاجرامي.

يذكر ان مناطق ديالى تشهد بين الحين والاخر تحركا للخلايا النائمة التي تنفذ عمليات اجرامية بحق المواطنين والقوات الامنية، ما يستدعي القيام بعمليات لردع واعتقال عناصر هذه المجاميع.

2018-03-27

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