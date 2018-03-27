الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


الجيش التركي يعلن مقتل 41 عنصرا من حزب العمال شمالي العراق
2018/03/27 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-03-27 الساعة 10:22 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز           

أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، عن مقتل 41 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في 22 آذار الجاري.

وذكرت رئاسة الأركان التركية في بيان تابعته /موازين نيوز/، إن "سلاح الجو التركي شن تلك الغارات على مواقع لمن وصفهم بالارهابيين في جبال قنديل، إثر تلقيه معلومات عن عزمهم القيام بهجوم ضد قواعد للجيش التركي".

واوضحت الرئاسة، أن "العملية اسفرت عن مقتل 41 إرهابيا في جبال قنديل شمالي العراق، في 22 آذار الجاري".انتهى29/أ43

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