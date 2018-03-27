مجلس اقتصاد كوردستان يبحث تعديل نظام رواتب الموظفين

2018/03/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد المجلس الاعلى للاقتصاد في اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني اجتماعا لبحث تعديل نظام ادخار الرواتب.ومن المقرر ان يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الخميس المقبل اجتماعا في مقره بأربيل بهذا الصدد.وابلغ مصدر حكومي شفق نيوز، ان الاجتماع سيبحث جملة مقترحات على ان تنتهي لصياغة قرار يقر بجلسة مجلس الوزراء المقبلة بشأن الادخار الاجباري، ومشكلة الرواتب.واضاف ان وزراء ومختصين ومستشارين بالاقتصاد سيحضرون الاجتماع.وكانت حكومة اقليم كوردستان اوقفت الغاء نظام ادخار الرواتب على استمرار بغداد بارسال مبلغ 317 مليار و540 مليون و465 ألف دينار عراقي الى الاقليم، يضاف عليه ايرادات النفط والايرادات الداخلية في كوردستان لصرف كامل رواتب الموظفين.ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.وكان العبادي اعلن مؤخرا ان حكومته ستبدأ قبل عطلة اعياد نوروز بدفع مرتبات موظفي اقليم كوردستان الشهرية المستقطعة منذ عدة سنوات؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل.وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الاقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.إلا ان هذه الملفات وجدت طريقا للحل تباعا، اثر عدة اتصالات واجتماعات بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس الحكومة بكوردستان نيجيرفان بارزاني

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