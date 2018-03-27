وزير النقل يصل إلى الرياض ويلتقي نظيره السعودي

2018/03/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوصل وزير النقل كاظم الحمامي، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياضة على رأس وفد لجنة النقل والمنافذ، والتقى بنظيره السعودي نبيل العامودي.وكان الحمامي قال، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، الاثنين (12 آذار 2018)، إن اللجنة وافقت على تلبية الدعوة الموجهة من السعودية لزيارة المملكة لمناقشة عدة مواضيع تخص تطوير واقع العمل بين الجانبين أهمها توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي العراق والسعودية.

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