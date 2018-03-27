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المنتخب الوطني امام نظيره السوري في ختام مباريات بطولة الصداقة الدولية
2018/03/27 | 10:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ رياضة يحتضن ملعب البصرة الدولي، مباراة المنتخب الوطني امام نظيره السوري في ختام مباريات بطولة الصداقة الدولية، اليوم الثلاثاء.

وسيحاول اسود الرافدين مصالحة الجماهير بعد الخسارة من المنتخب القطري بثلاثة اهداف لهدفين، فيما يسعى المنتخب السوري الى تحقيق فوز بفارق اهداف اكبر من فوز العنابي على المنتخب الوطني ليتوج باللقب.

وستشهد المباراة حضور …

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