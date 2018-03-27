2018/03/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الثلاثاء 27 مارس 2018 | 10:04 صباحاً

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البرلمان يعقد جلسته اليوم لمناقشة وقراءة 37 مشروع قانون وقرار ومقترح

البرلمان يعقد جلسته اليوم لمناقشة وقراءة 37 مشروع قانون وقرار ومقترح

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