الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


البرلمان يعقد جلسته اليوم لمناقشة وقراءة 37 مشروع قانون وقرار ومقترح
2018/03/27 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السياسية

الثلاثاء 27 مارس 2018 | 10:04 صباحاً

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البرلمان يعقد جلسته اليوم لمناقشة وقراءة 37 مشروع قانون وقرار ومقترح

البرلمان يعقد جلسته اليوم لمناقشة وقراءة 37 مشروع قانون وقرار ومقترح

 

  

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