النزاهة توقف مخالفات وهدرا في المال العام بميناء أم قصر

2018/03/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من، ضبط مخالفات وحالات تجاوز على المال العام بقيمة 653 في ميناء أم قصر.وذكرت المديرية في معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية, وتابعتها اسيا الاخبارية, أن “ملاكات المديرية قامت بالتحري عن أسباب عدم قيام إدارة […]

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