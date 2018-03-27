2018/03/27 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يكشف عن نشر قطعات جديدة للجيش العراقي لمسك الحدود التركية والسورية) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يكشف عن نشر قطعات جديدة للجيش العراقي لمسك الحدود التركية والسورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).