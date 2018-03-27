الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


القبض على خمسة متاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية
2018/03/27 | 10:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:كشفت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة متاجرين بالحبوب المخدرة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "سيطرة درع الجنوب تمكنت من القاء القبض على 5 أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة ومن سكنة الديوانية حينما كانوا قادمين من محافظة بغداد".

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واوضحت انه "ضبط بحوزتهم اثناء تفتيشهم كميات من الحبوب المخدرة وذلك بعد نصب كمين لهم فيما تم وعلى الفور اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على خمسة متاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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