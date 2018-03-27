اليوان الصيني يبلغ أعلى مستوى في 7 أسابيع

2018/03/27 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:واصل اليوان الصيني مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوى في سبعة أسابيع، اليوم الثلاثاء، بعد أن حدد البنك المركزي سعر القطع الرسمي عند أقوى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام.

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وقبل فتح السوق، رفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة منتصف اليوان الرسمية إلى 6.2816 للدولار بزيادة 0.6 بالمئة بالمقارنة مع قطع يوم الاثنين البالغ 6.1393.

وسعر اليوم الثلاثاء الاسترشادي هو الأقوى أيضا منذ 11 آب 2015، حين أحدثت الصين صدمة للأسواق العالمية عبر خفض قيمة عملتها بواقع اثنين بالمئة.

ويماثل سعر القطع الرسمي يوم الثلاثاء إلى حد كبير توقعات السوق.



ودفعت زيادة سعر القطع اليوان للارتفاع في المعاملات الفورية.

وفتح اليوان في السوق المحلية عند 6.2579 للدولار وارتفع إلى 6.2523 في التعاملات المبكرة وهو أقوى مستوى منذ السابع من شباط.

وفي منتصف التعاملات، جرى تداول اليوان في المعاملات الفورية عند 6.2602 للدولار مرتفعا عن الإغلاق السابق وبزيادة 0.34 بالمئة عن نقطة المنتصف.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 89.058 في منتصف التعاملات متراجعا قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع 88.979

الذي بلغه يوم الاثنين.وتعزز سعر اليوان في الأسواق الخارجية أيضا إذ صعد إلى 6.2400 وهو أقوى مستوى منذ 11 آب 2011.



وزاد سعر صرف العملة 0.13 بالمئة عن السعر الفوري المحلي مسجلا 6.2522 للدولار منتصف اليوم.

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