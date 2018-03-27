2018/03/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورصة الكفاح – بغداد 120.600، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأثنين 121.000 .أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار انتهى.ر.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض تدريجي بسعر صرف الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض تدريجي بسعر صرف الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).