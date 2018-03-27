الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


انخفاض تدريجي بسعر صرف الدولار في العراق
2018/03/27 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بورصة الكفاح – بغداد 120.600، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأثنين 121.000 .أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار    انتهى.ر.م   

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