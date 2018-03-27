محافظ بغداد : اطلاق التمويل خطوة جيدة ونأمل ان لانواجه عقبات في صرفها

2018/03/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / ضحى سعدون

وصف محافظ بغداد المهندس عطوان العطواني اعلان رئيس الوزراء عن اطلاق تمويل عدد من المشاريع في مناطق الأطراف بالخطوة الجيدة ، مؤكدا اننا نأمل ان لا توجه عملية صرف تلك التخصيصات عقبات تؤخر بدء المحافظة بتنفيذ المشاريع الضاغطة ".

العطواني وفي بيان أورده مكتبه الإعلامي اليوم قال " ان هذه الخطوة تبعث الامل لدى المواطن في بغداد ، مشيرا الى ان حكومته على اتم الاستعداد للبدء بالعمل الفعلي في اقضية بغداد التي تعاني سوء الخدمات حال اطلاق التخصيصات المالية التي اعلن عنها اليوم دولة رئيس الوزراء ".

وأوضح ان " تراجع الخدمات في مناطق حزام بغداد تعتبر مشكلة تراكمية وتحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة للنهوض بالواقع الخدمي الى المستوى المطلوب ، مبينا ان حكومته لم تدخر جهدا في إيصال صوت المواطن ومعاناته بالإضافة الى مطالبتنا باستمرار من اجل اطلاق التخصيصات المالية للبدء بالمشاريع ".

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