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افغانستان.. احصائية رسمية تكشف عدد الدواعش في البلاد
2018/03/27 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افغانستان..

احصائية رسمية تكشف عدد الدواعش في البلاد

27 مارس, 2018 | 11:27 ص   -   عدد القراءات: 18 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن الرئيس الأفغاني “أشرف غني”  اليوم الثلاثاء ، أن عدد ارهابيي داعش في أفغانستان لا يتجاوز ألفي شخص

وذكر “غاني” متحدثًا في المؤتمر الدولي حول أفغانستان ، المنعقد في طشقند ، ” هناك تقييمات مختلفة لوجود “داعش” في أقاليم البلاد “، مضيفا ” أود أن أقول إن العدد الإجمالي للمقاتلين في أفغانستان ، أقل من ألفين “.

وذكر ان ” قواتنا المسلحة تواجههم ( الارهابيون )بنجاح “، مستدركا ” ولكن مع ذلك ، نحن بحاجة لتوحيد جهودنا لمواجهة هذا التهديد “.

ويعقد مؤتمر دولي لتسوية الوضع في أفغانستان، يومي 26 و27 آذار الجاري ، في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان ، وحركات متحالفة معها ، فضلا عن داعش الإرهابي.

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