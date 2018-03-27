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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افغانستان..احصائية رسمية تكشف عدد الدواعش في البلاد

27 مارس, 2018 | 11:27 ص - عدد القراءات: 18 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن الرئيس الأفغاني “أشرف غني” اليوم الثلاثاء ، أن عدد ارهابيي داعش في أفغانستان لا يتجاوز ألفي شخص

وذكر “غاني” متحدثًا في المؤتمر الدولي حول أفغانستان ، المنعقد في طشقند ، ” هناك تقييمات مختلفة لوجود “داعش” في أقاليم البلاد “، مضيفا ” أود أن أقول إن العدد الإجمالي للمقاتلين في أفغانستان ، أقل من ألفين “.

وذكر ان ” قواتنا المسلحة تواجههم ( الارهابيون )بنجاح “، مستدركا ” ولكن مع ذلك ، نحن بحاجة لتوحيد جهودنا لمواجهة هذا التهديد “.

ويعقد مؤتمر دولي لتسوية الوضع في أفغانستان، يومي 26 و27 آذار الجاري ، في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان ، وحركات متحالفة معها ، فضلا عن داعش الإرهابي.

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