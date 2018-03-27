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واع / اعتقال متهمين اثنين والعثور على 7 محطات اتصالات عسكرية في ذي قار
2018/03/27 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / اعتقال متهمين اثنين والعثور على 7 محطات اتصالات عسكرية في ذي قار

27/03/2018 11:58:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .

هـ

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء، سعد معن، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهمين اثنين والعثورعلى عتاد نوع Bkc و7 محطات اتصالات عسكري ومواد مختلفة في ذي قار.

وذكر معن في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، ان "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في ذي قار والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووفق معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية وبعد الحصول على الموافقات القضائية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين داخل ورشة لعمل الكواتم الصوتية وتضبط كواتم في المراحل الاخيرة".

واشار الى انه "تم العثور ايضا على عتاد نوع Bkc ورمانه هجومية و7 محطات اتصالات عسكري ومواد مختلفة".

ت / ل .

هـ

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