الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في 40 يوماً
2018/03/27 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منذ 15 شباط

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