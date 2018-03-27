التشكيلة المتوقعة لأسود الرافدين امام نسور قاسيون

2018/03/27 | 12:05

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في رياضة 27 مارس, 2018 1 زيارة

بغداد/SNG-

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، نظيره السوري على ملعب البصرة الدولي في ختام مباريات بطولة الصداقة الدولية.ومن المرجح ان يدخل مدرب اسود الرافدين، باسم قاسم، مباراة اليوم بالتشكيلة التالية:حراسة المرمى: نور صبري.خط الدفاع: مصطفى محمد جبر ومصطفى ناظم وعلي فائز وعلي عدنان.خط الوسط: بروا نوري ومهدي كامل وحسين علي وجستن ميرام.خط الهجوم: مهند علي وعماد محسن.وستقام المباراة على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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