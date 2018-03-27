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حزب الحكيم:مفوضية الانتخابات”ضعيفة”
2018/03/27 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 27 مارس 2018 - 12:02 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف “تيار الحكمة الوطني”، برئاسة عمار الحكيم، الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ “الضعيفة”، وفيما وجه اتهاما لـ “قناة العراقية” بالترويج لبعض الشخصيات السياسية، عد الحديث عن “ميثاق الشرف” دعاية انتخابية.وذكر المتحدث باسم الحكمة محمد المياحي في حديث صحفي له اليوم: ان “بعض القوى السياسية بدأت تستخدم إمكانات الدولة في الدعاية المبكرة، كما تنحاز بعض المؤسسات وخاصة الامنية الى بعض الجهات”.واوضح المياحي، أن “قناة العراقية شبة الرسمية بدأت بالترويج لبعض الجهات مقابل تجاهل تام لأطراف سياسية أخرى، فضلاً عن أن هناك تعهدات من قبل جهات للمواطينن بالتعيين”، موضحاً ان “المفوضية ضعيفة ولم نسمع أنها عاقبت بحرمان شخص أو كيان من الانتخابات بسبب الخروقات”.وفيما يخص وثيقة الشرف التي كُشفت مضامينها قبل يومين، علق المياحي قائلاً إن “ميثاق الشرف هو معيار أخلاقي ولا يفرض أي التزام مادي على القوى السياسية”، عادا ان “الحديث عنه يندرج تحت بند الدعاية الإعلامية”.

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