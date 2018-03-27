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السفيرالاميركي يكشف حقيقة انتشار قوات اميركية لتأمين الانتخابات ويؤكد: بالنظام الانتخابي الجديد يصعب التزوير
2018/03/27 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

نفى السفير الاميركي في العراق دوغلاس سليمان، اليوم الثلاثاء، انتشار قوات اميركية في الانبار والموصل لتأمين الانتخابات المزمع اجراؤها في أيار المقبل، فيما اكد ان النظام الانتخابي الجديد قوي ويصعب التزوير من خلاله.

وذكر سليمان لعدد من الصحفيات  ان ”  مفوضية الانتخابات طلبت منا دعم للانتخابات ولكن لا نعرف حتى الان […]

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