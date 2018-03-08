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اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ”داعش” على طريق كركوك بغداد
2018/03/27 | 12:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في أمن 27 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ”داعش” على طريق كركوك بغداد.

وذكر المصدر، ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على 11 عنصرا مـن عصابات داعـش الارهـابية بينـهم الارهابي المدعو ابو سليمان العفري المسؤول عن نصب السيطرات الوهمية على الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومحافظة بغداد”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “هذه القوات ضبطت بحوزة المعتقل خرائط وخطط للجماعات التي تروم تلك العصابات مهاجمتها”، مشيرا الى ان “الاعتقال تم بناءا على معلومات استخبارية”.

يذكر ان القوات الامنية العراقية ما زالت تشن حملات امنية واسـعة في محافظة كـركوك للقضاء على الخلايا النائمة لـ”داعش” بشكل تام.

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