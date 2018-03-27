2018/03/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ رياضة يواجه المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، نظيره السوري على ملعب البصرة الدولي في ختام مباريات بطولة الصداقة الدولية.ومن المرجح ان يدخل مدرب اسود الرافدين، باسم قاسم، مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: حراسة المرمى: نور صبري.خط الدفاع: مصطفى محمد جبر ومصطفى ناظم وعلي فائز وعلي عدنان.خط الوسط: بروا نوري ومهدي كامل وحسين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة المنتخب الوطني امام نظيره السوري) نشر أولاً على موقع (الرصافي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة المنتخب الوطني امام نظيره السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرصافي نيوز).