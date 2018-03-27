ساكو يدعو الولايات المتحدة إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق

2018/03/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 27 مارس 2018 - 12:07 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رؤفائيل ساكو، الثلاثاء، الولايات المتحدة لمساعدة العراق في جهوده لتحقيق مصالحة سياسية ومجتمعية.وذكر بيان صادر عن مكتب ساكو اليوم: ان “اللقاء الذي عقد في مقر البطريركية في العاصمة بغداد وحضره أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين يزورون حاليا بغداد، ركز حول الأوضاع العامة في العراق والانتخابات ووضع الأقليات ورؤية المستقبل”.وطالب ساكو اكبر مرجع مسيحي في العراق طالب “الولايات المتحدة بمساعدة العراق على إيجاد حلول ثابتة ودائمة من خلال تحقيق مصالحة حقيقية سياسية ومجتمعية، ورسم خارطة جديدة بعد 15 سنة من الصراعات والنكبات”.وأشار الى “أهمية تأهيل المجتمع لبناء السلام وترسيخ العيش المشترك من خلال ورش عمل مختلفة”، مبينا ان “الشعب العراقي تعب وهو ينشد الأمن والاستقرار والنمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي”.

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