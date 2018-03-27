رئيس مجلس القضاء يبحث مع السفير الأميركي الحريات الدينية وحماية الاقليات

2018/03/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع السفير الامريكي في العراق ملف الحريات الدينية وحماية الاقليات.وذكر المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، ان "رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الأميركي السيد دوغلاس سليمان في العراق والمفوضة ساندرا جولي من مفوضية الولايات المتحدة الأميركية للحرية الدينية والسيدتين جومانة قدور واديزي اغوي، لبحث ملف الاقليات الدينية".

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وبين ان "الجانبين بحثا الملفات المشتركة بين البلدين بما يتعلق بموضوعة حماية الحريات الدينية والضمانات الدستورية والقانونية".واضاف أن "الاجتماع أكد تقييم الجهود المبذولة في ما يتعلق باستقرار وأمن الأقليات الدينية في العراق".

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