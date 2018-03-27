كوبر: سنصحح أخطائنا في مباراة اليونان

2018/03/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوض منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفريق، مواجهة هامة أمام اليونان ضمن تحضيرات الفراعنة لمنافسات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره أوروجواي وروسيا والسعودية.

وصرح المدير الفني للمنتخب المصري، أن مباراة اليونان ستكون فرصة لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها الفراعنة في ودية البرتغال الماضية.

واوضح كوبر أن هناك العديد من المميزات في مواجهة اليونان، أبرزها في تجربة وجوه جديدة من أجل الحكم على مستواهم.

وتابع: “نحاول تحقيق أقصى استفادة من ودية اليونان، خصوصًا في ظل اقتراب العد التنازلي لبطولة كأس العالم”.

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