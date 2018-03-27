الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


الناصرية تحذر : المواقع الاثرية قيد التنقيب مهددة بالنهب بسبب قلة الحراسات
2018/03/27 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الصورة المرفقة: 

لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

حذرت لجنة السياحة والاثار في مجلس محافظة ذي قار من تعرض المواقع الاثرية قيد التنقيب الى النهب بسبب قلة الحراسات الامنية.

وذكرت رئيس اللجنة اجيا

شبكة اخبار الناصرية:حذرت لجنة السياحة والاثار في مجلس محافظة ذي قار من تعرض المواقع الاثرية قيد التنقيب الى النهب بسبب قلة الحراسات الامنية.وذكرت رئيس اللجنة اجيال الموسوي لشبكة اخبار الناصرية ان سبعة مواقع اثرية قيد التنقيب بينها مواقع ( تل خيبر ) و ( تل ابو طبيرة ) و ( تلو ) و( جوخا ) معرضة اليوم للنهب بسبب قلة الحراسات الامنية عليها.واوضحت ان جميع تلك المواقع مفتوحة حاليا لاغراض التنقيب وهي تبقى كذلك لمواسم طويلة تصل لخمسة اعوام في بعض الاحيان مايستدعي تشديد الاجراءات الامنية عليها.

No Commentsاقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية تحذر : المواقع الاثرية قيد التنقيب مهددة بالنهب بسبب قلة الحراسات) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية تحذر : المواقع الاثرية قيد التنقيب مهددة بالنهب بسبب قلة الحراسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار الناصرية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ لجنة دعم الحشد في الوقف الشيعي يزور المجمع السكني لذوي ضحايا الحشد الشعبي في النجف
⋙ الأمن والدفاع النيابية تطالب بإلغاء اتفاقية الاطار بين العراق والولايات المتحدة
⋙ بالصور .. هيئة الحج تحسم الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها
⋙ بوتين: حريق المركز التجاري عمل عبثي واهمال جنائي
⋙ فلسطين.. ماذا وراء مناورات القسام الدفاعية في غزة؟
بالفيديو والصور
⋙ خناقة بين زوجين فوق ماكينة بيع تذاكر – فيديو
⋙ بالصورة والفيديو: ماذا فعلت نادين نجيم بشعرها؟
⋙ بالصور .. هيئة الحج تحسم الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن