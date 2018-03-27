الحشد الشعبي يقتل اربعة عناصر من داعش

2018/03/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي تمكن قتل اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى .وذكر موقع اعلام الحشد الشعبي :" ان اللوائين الـ23 و الـ110 وبعملية نوعية نفذا كمينا لعصابات داعش في ناحية السعدية بديالى .واضاف :" تم قتل اربعة ارهابيين خلال هذه العملية ومزالت قوات الحشد الشعبي تلاحق فلول عصابات داعش في هذه الاماكن .

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