2018/03/27 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي يصل إلى سنجار للإشراف على انتشار الجيش العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 12:10.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة عراقيون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي يصل إلى سنجار للإشراف على انتشار الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي يصل إلى سنجار للإشراف على انتشار الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة عراقيون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي يصل إلى سنجار للإشراف على انتشار الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي يصل إلى سنجار للإشراف على انتشار الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).