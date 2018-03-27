الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي يصل إلى سنجار للإشراف على انتشار الجيش العراقي
2018/03/27 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي يصل إلى سنجار للإشراف على انتشار الجيش العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 12:10.

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