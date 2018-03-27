ميسي.. هل ينفذ

2018/03/27 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، ومنتخب الأرجنتين عن قرار قد يصدم عشاقه ومحبيهوصرح أن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا قد تكون الأخيرة له مع منتخب "راقصي التانغو".

وتحدث ليونيل ميسي لشبكة "فوكس سبورتس" قبل مباراة الأرجنتين، وإسبانيا الودية قائلاً: ائمًا ما نعطي كل ما لدينا في أرضية الملعب، ووصلنا لثلاثة نهائيات متتالية، ولكننا فشلنا في تحقيق أي لقب لأن الرب أراد ذلك".

وتابع: "بذلك نحن مدينون لأنفسنا، وليس لأشخاص آخرين".

وبحسب موقع "سبورت 360" الرياضي، عانى ميسي من سوء حظ كبير مع منتخب الأرجنتين، إذ وصل "النجم الساحر" لنهائي كأس العالم 2014، وخسر على يد المنتخب الألماني، بالإضافة لخسارته نهائيين متتاليين بكأس كوبا أمريكا أمام نفس الخصم تشيلي.

وأعلن بعدها ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي، ولكن بضغط من الاتحاد الأرجنتيني تراجع عن هذا القرار، ويستعد لخوض منافسات مونديال روسيا مع منتخب بلاده، ولكنه كشف بأن هذه البطولة قد تكون الأخيرة له.

من جانب آخر، يعتقد مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي أن بوسع ميسي قيادة الفريق لتحقيق خطوة إضافية في روسيا هذه المرة والعودة بكأس البطولة.

وذكر في تصريحات صحفية: "سيكون هذا المنتخب فريق ميسي.



فهو اللاعب الأفضل وهو في مرحلة نضح تمكنه من الاضطلاع بمسؤولية قيادة الفريق.



سيكون هذا فريقه".

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