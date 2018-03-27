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ميسي يسبب قلقاً في الارجنتين وبرشلونة
2018/03/27 | 12:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادواصل اللاعب الدولي الأرجنتیني، ليونيل ميسي، في بث القلق في نفوس جماھیر منتخب بلاده وبرشلونة الإسباني، بعد أن شعر ببعض الآلام قبل مواجھة الیوم بین إسبانیا والأرجنتین الودية.يذكر ان ميسي غاب عن مواجهة إيطاليا يوم الجمعة الماضي، ويبدو انه سيغيب عن مواجهة اليوم ايضاً امام اسبانيا.

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