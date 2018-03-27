2018/03/27 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادواصل اللاعب الدولي الأرجنتیني، ليونيل ميسي، في بث القلق في نفوس جماھیر منتخب بلاده وبرشلونة الإسباني، بعد أن شعر ببعض الآلام قبل مواجھة الیوم بین إسبانیا والأرجنتین الودية.يذكر ان ميسي غاب عن مواجهة إيطاليا يوم الجمعة الماضي، ويبدو انه سيغيب عن مواجهة اليوم ايضاً امام اسبانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يسبب قلقاً في الارجنتين وبرشلونة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يسبب قلقاً في الارجنتين وبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).