اللجنة المنظمة للصداقة: جاهزون لتنظيم البطولات

2018/03/27 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة الكروية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في تنظيم المباراتين الماضيتين بشكل مميز.

وذكر سكرتير اللجنة زهير ناظم، لـ"الغد برس"، ان "اللجنة المنظمة نجحت في تنظيم المباراتين الماضيتين وبشهادة الجميع"، مبينا ان "النجاح في التنظيم لم يكن محظ صدفة بل جاء نتيجة لجهود مبذولة من قبل جميع اعضاء اللجنة التنظيمية".

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واوضح أن "وفد اللجنة التنظيمية جاء إلى البصرة قبل خمسة أيام من بدء بطولة الصداقة ومنذ ذلك الوقت هو في اتم الجاهزية"، مشيرا الى ان "اللجنة تطمح بان يستمر النجاح في المبارة الاخيرة بين منتخبنا الوطني ونظيره السوري حتى تخرج البطولة بتنظيم مميز".

ولفت الى ان "العراق قادر على تنظيم البطولات في حال فزنا بتنظيم احدهن، حيث أن نجاح تنظيم الصداقة سينعكس ايجابا على عملنا المقبل".

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