السبورت : اختبار صعب لإسبانيا أمام أفضل لاعب في العالم

2018/03/27 | 12:11

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هاي كورة – عنونت السبورت الكتالونية عبر غلاف عددها الصادر اليوم الثلاثاء متناولة المواجهة التي ستجمع المنتخب الإسباني ونظيره الآرجنتيني مشيرة إلى أن تلك المباراة ستكون بمثابة إختبار صعب للاروخا بمقابلة ميسي أفضل لاعب في العالم .

فمن المؤكد أن يشارك ميسي أمام إسبانيا التي ستحاول التعامل مع النجم الآرجنتيني في مواجهة مثيرة مُنتظرة ستكون ذات فائدة كبيرة للمنتخبين في إستعداداتهما لكأس العالم المقبل .

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