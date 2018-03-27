2018/03/27 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر تنتظر جماهير الكرة السعودية مساء اليوم مواجهة المنتخب السعودي ونظيره البلجيكي وديا في إطار الاستعداد لكأس العالم روسيا 2018، ونلقي لكم الضوء على واحد من أهم الأهداف في تاريخ الكرة السعودية والتي أسعدت الشعب السعودي حينها وحتى الآن.

ونعود إلى بطولة كأس العالم 1994 حينما واجهه المنتخب السعودي أول لقاء في التصفيات أمام المنتخب الهولندي ورغم الهزيمة إلا أن مستوى المنتخب السعودي كان جيداً أمام منتخب مثل هولندا.

ثاني المواجهات كانت أمام منتخب المغرب وقدم الأخضر أداء لقي الاستحسان، أخر المواجهات كانت أمام المنتخب البلجيكي وشهدت الدقيقة الخامسة أسعد اللحظات حينما أنطلق سعيد العويران بالكرة من منتصف ملعب المنتخب السعودي.



مواد متعلقة التشكيل المتوقع للسعودية في كأس العالم 2018 | تعرف على الـ23 لاعباً الأقرب لتمثيل الأخضر بالمونديال الأهلي أكثر الأندية السعودية استفادة مادية من كأس العالم مصر والسعودية وأبرز مباريات اليوم - الموعد والقنوات الناقلة نيانجولان يغيب عن تدريبات بلجيكا قبل مواجهة السعودية

واستلم العويران تمريره من محمد عبدالجواد وشق سعيد طريقه نحو الشهرة ضارباً بآمال المنتخب البلجيكي ومحطماً دفاعه حتى تجاوز المدافع السادس ليسجل أحد أفضل الأهداف التي شهدتها كرة القدم وسيبقى هدف سعيد عالقاً في رؤوس متابعي كرة القدم للأبد لينال سعيد جائزة أفضل لاعب في اللقاء ويقود منتخب بلاده لدور الـ 16 وأفضل إنجاز لها في كأس العالم ويصبح بطلاً قومياً.

ويعد العويران اللاعب رقم واحد في قلوب السعوديين قام الفيفا باختيار هدف سعيد العويران كأفضل هدف في البطولة وكأفضل ثاني هدف في تاريخ كؤوس العالم حتى وقتنا هذا كما اختار الفيفا سعيد العويران في قائمة أفضل 22 لاعب في كأس العالم 1994م مسجلاً سعيد نفسه كأحد أبطال كرة القدم ونقش اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفيفا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية وبلجيكا - هدف مارادوني لا يُمكن نسيانه من أقدام سعيد العويران) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية وبلجيكا - هدف مارادوني لا يُمكن نسيانه من أقدام سعيد العويران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).