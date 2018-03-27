الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#جمشيد ابراهيم - رفع الغموض عن المسلم
2018/03/27 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جمشيد_ابراهيم كلما تتطور معاني مختلفة لكلمة واحدة تصبح الحاجة ملحة لرفع الغموض عنها.

نظرا لانتشار الاسلام على مساحات شاسعة و تبنيه من قبل مختلف الشعوب و القوميات فانه من الطبيعي ان تختلف الناس في تعريف مسلم اليوم خاصة و ان اكثرية المسلمين لا تجيد العربية المعاصرة ناهيك عن فهم لغة القرآن القديمة.

اصبحت تسمية المسلم غامضة بمرور الزمن و منذ ان بدأ الاسلام يتفكك اكثر و ينقسم الى انواع مختلفة تختلف عن الانقسامات ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جمشيد ابراهيم - رفع الغموض عن المسلم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جمشيد ابراهيم - رفع الغموض عن المسلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بوتين: حريق المركز التجاري عمل عبثي واهمال جنائي
⋙ فلسطين.. ماذا وراء مناورات القسام الدفاعية في غزة؟
⋙ البرلمان يبحث التهديد التركي خلال جلسة اليوم
⋙ منظمة "هاوار" الإغاثية لرووداو: نازحو عفرين يعيشون ظروفاً مأساوية ومنطقتهم تواجه تغييراً ديموغرافياً
⋙ بالوثائق .. بغداد اليوم تنشر تقرير لجنة التحقيق النيابية حول اتفاقية خور عبد الله
بالفيديو والصور
⋙ خناقة بين زوجين فوق ماكينة بيع تذاكر – فيديو
⋙ بالصورة والفيديو: ماذا فعلت نادين نجيم بشعرها؟
⋙ بالصور.. إنتشار واسع للشرطة الاتحادية في سليمان بيك
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن