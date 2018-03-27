جمشيد ابراهيم - رفع الغموض عن المسلم

2018/03/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جمشيد_ابراهيم كلما تتطور معاني مختلفة لكلمة واحدة تصبح الحاجة ملحة لرفع الغموض عنها.نظرا لانتشار الاسلام على مساحات شاسعة و تبنيه من قبل مختلف الشعوب و القوميات فانه من الطبيعي ان تختلف الناس في تعريف مسلم اليوم خاصة و ان اكثرية المسلمين لا تجيد العربية المعاصرة ناهيك عن فهم لغة القرآن القديمة.اصبحت تسمية المسلم غامضة بمرور الزمن و منذ ان بدأ الاسلام يتفكك اكثر و ينقسم الى انواع مختلفة تختلف عن الانقسامات ال......

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