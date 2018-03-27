ما هكذا ياشيخ خالد العطية!! .. تزوير مفضوح في قوائم الحجاج

2018/03/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالكاظم العبودي كلما احتاج سياسيو الصدفة والتزوير الى فساد عادوا عن جهل او دراية الى تشويه المعطيات الديموغرافية …وكما فعلها وكررها الساسة الكرد في محافظة كركوك بتوليد المرأة...أكمل القراءة ←

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