رئيس أركان الجيش يصل الى سنجار لتفقد الحدود العراقية التركية

2018/03/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الدفاع، وصول رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من الضباط الى قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي، يرافقه عدد من كبار القادة في وزارة الدفاع، وصل الى سنجار".وتأتي زيارة الغانمي بحسب البيان "لقضاء سنجار لتفقد قطعات الفرقة الخامسة عشر والحشد الايزيدي وشريط الحدود بين العراق وتركيا".يشار الى ان زيارة الغانمي تاتي تزامناً مع انباء عزم تركيا إرسال قوات الى قضاء سنجار لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم "عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر {العمال}، وان ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث اردنا القول اننا لن نقوم باي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد اننا اتفقنا معها، وان تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم باي عمل فيه تجاوز عليها".انتهى

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