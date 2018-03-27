2018/03/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس أركان الجيش يصل إلى قضاء سنجار غربي نينوى

27 مارس, 2018 | 12:13 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

وصل رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن “عثمان الغانمي” اليوم الثلاثاء ، برفقة عدد من الضباط إلى قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه ، أن رئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن “عثمان الغانمي” يرافقه عدد من كبار القادة في وزارة الدفاع، وصل إلى سنجار .

وتأتي زيارة “الغانمي” لسنجار، وفقا للبيان، لتفقد قطعات الفرقة الخامسة عشر والحشد الايزيدي وشريط الحدود بين العراق وتركيا .

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