الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#غازي الصوراني - وجهة نظر حول التيار الديمقراطي
2018/03/27 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غازي_الصوراني 27/3/2018الحديث عن التيار الوطني الديمقراطي يفقد علميته ومنطقه حين يبتذل إلى مستوى النظر لكارثة أوسلو، والتعامل معها وكأنها نتيجة نهائية أو خيار وحيد ممكن لحركة الصراع الفلسطيني – الصهيوني، وبالتالي التأسيس عليها وكأنها منصة الانطلاق لأية مهام قادمة .إن البديل المطلوب، لا بد وأن يكون من خارج أوسلو، لأن غير ذلك يضع النضال الوطني الفلسطيني ضمن دينامية سياسية اقتصادية اجتماعية في منته......

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