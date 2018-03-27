الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مجهولون يختطفون مسؤولا كرديا اثناء تظاهرة في اربيل
2018/03/27 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ اربيل أفادت وسائل إعلام كردية، الثلاثاء، باختطاف رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية في مجلس محافظة اربيل عباس محمد اثناء تظاهرة للموظفين في المحافظة.

وذكر موقع “دواڕۆژ” الاخباري في خبر اطلع عليه”الرصافي نيوز”، أن “مجهولين اختطفوا رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية في مجلس محافظة اربيل عباس محمد”.

واوضح الموقع، أن “محمد كان يشارك في …

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