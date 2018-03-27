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النجيفي:التخلف سبب دمار العراق
2018/03/27 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 27 مارس 2018 - 1:12 م

أربيل/ شبكة أخبار العراق- عدَّ محافظ نينوى السابق، أثل النجيفي، اليوم الثلاثاء، الجهل والعصبية آفة من آفات المجتمع العراقي، فيما انتقد الدفاع عن السياسيين على أساس الطائفة والدين والمذهب.وذكر النجيفي في حديث صحفي له اليوم، إن “الجهل والعصبية العمياء من آفات هذا المجتمع”.وأوضح قائلا: “عندما تنتقد سياسي شيعي يثور الشيعة دفاعا عنه وهم يعلمون انه الأكثر سوءا … وعندما تنتقد سياسي سني تنتفض عشيرته لتدافع عنه وهم يعلمون انه الأكثر فسادا … ولن يختلف الامر إذا انتقدت سياسي كردي او تركماني او مسيحي او يزيدي او شبكي.

ثم يقولون لك نحن لا نعرف الطائفية”.ولفت النجيفي إلى أن “الغائب الحقيقي هو المجتمع المدني”.وكان النجيفي اتهم، أمس الاثنين في سياق منفصل  الحشد العشائري التابع لمن أسماهم سنة لأحزاب الشيعية، بقتال بعضها البعض، في الوقت الذي تعيد فيه عناصر تنظيم داعش، ترتيب صفوفها، على حد قوله.وذكر النجيفي “الحشود العشائرية التابعة لسنة الاحزاب الشيعية تقاتل بعضها في جامعة الموصل وداعش تعبث في مناطقها العشائرية”.واوضح: “الا يكفي التلاعب بأمن البلد وتصديق اكاذيب المدعين سعيا وراء مكاسب سياسية”.

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