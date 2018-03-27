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العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل الجوي
2018/03/27 | 13:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ وقع وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي يوم الثلاثاء مع نظيره السعودي نبيل العامودي تخص النقل الجوي بين البلدين.

وذكرت وسائل اعلام سعودية، ان التوقيع جاء في ختام اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، ضمن اعمال مجلس التنسيق السعودي – العراقي.

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