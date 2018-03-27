الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


انخفاض اسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الاسواق المحلية
2018/03/27 | 13:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادانخفضت اسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء ( 28 اذار 2018) مقارنة باليوم السابق.

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