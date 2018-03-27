الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


بالوثائق: توصيات اللجنة التحقيقية الخاصه بقضية خور عبدالله
2018/03/27 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في سياسة 27 مارس, 2018 التعليقات على بالوثائق: توصيات اللجنة التحقيقية الخاصه بقضية خور عبدالله مغلقة 3 زيارة

بغداد/SNG- توصيات اللجنة التحقيقية الخاصه بقضية خور عبدالله

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