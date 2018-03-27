2018/03/27 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: توصيات اللجنة التحقيقية الخاصه بقضية خور عبدالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).
في سياسة 27 مارس, 2018 التعليقات على بالوثائق: توصيات اللجنة التحقيقية الخاصه بقضية خور عبدالله مغلقة 3 زيارة
بغداد/SNG- توصيات اللجنة التحقيقية الخاصه بقضية خور عبدالله
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: توصيات اللجنة التحقيقية الخاصه بقضية خور عبدالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).