الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


المساءلة والعدالة تستثني خالد العبيدي من اجراءاتها
2018/03/27 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغاد- بناة اسيا الاخبارية..

استثنت هيئة المساء لة والعدالة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي من اجراءاتها ليتسنى له الترشح بالانتخابات المقبلة.

وذكرت وثيقة حصلت عليها اسيا الاخبارية، انه” الحاقا بكتابنا السابقنرف لكم ربطا قرار هيأة التمييز المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئتنا المرقم بالعدد 636/ تمييزية مساءلة عدالة 2017 والمتضمن اعتبار (خالد متعب ياسين […]

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