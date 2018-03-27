الحشد الشعبي يدمر مضافة ويضبط عجلات لداعش في ناحية السعدية بديالى

2018/03/27 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مضافة لداعش وضبط عجلات تابعة لهم في سعدية ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "قوات من اللواءين 110، و23 في الحشد الشعبي انطلقت، صباح اليوم، بعملية دهم وتفتيش لأوكار "داعش" في ناحية السعدية (63 كم شمال شرقي بعقوبة)".

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واضاف ان "القوات انطلقت بناءً على معلومات استخبارية للبحث عن فلول داعش"، مؤكدا ان "العملية اسفرت حتى الان عن ضبط عدد من العجلات التابعة لداعش، وتدمير مضافة للتنظيم الاجرامي".

يذكر ان مناطق ديالى تشهد بين الحين والاخر تحركا للخلايا النائمة التي تنفذ عمليات اجرامية بحق المواطنين والقوات الامنية، ما يستدعي القيام بعمليات لردع واعتقال عناصر هذه المجاميع.

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