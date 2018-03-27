عاجل.. البرلمان يصوت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقة بأحداث الطوز

2018/03/27 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقة بشأن أحداث الطوز.

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