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عاجل.. البرلمان يصوت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقة بأحداث الطوز
2018/03/27 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقة بشأن أحداث الطوز.

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