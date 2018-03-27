2018/03/27 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الثلاثاء 27 مارس 2018 | 01:21 مساءً

| عدد القراءات : 7

المحكمة الاتحادية تؤكد عدم صلاحية الحكومة بفرض العقوبات الجزائية

بغداد/...



أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عدم جوار منح صلاحية فرض العقوبات الجزائية إلى منتسبي السلطة التنفيذية، فيما اشارت الى أن ذلك من اختصاص السلطة القضائية الاتحادية حصراً.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بالدعوى رقم (12/ 2016) أن قوانين سابقة وقرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل) كانت قد خولت بعض منتسبي السلطة التنفيذية صلاحية فرض عقوبات جزائية مثل الحبس، أو الحبس بديلاً عن الغرامة، أو التوقيف".

واضاف، أن "المحكمة أكدت أن هؤلاء ليسوا القضاة المنتسبين للسلطة القضائية الاتحادية، بل هم موظفون مدنيون يمارسون أعمال تنفيذية"، مشيرا الى ان "صلاحية توقيف الأشخاص أو حبسهم مناط حصراً بالقضاة، ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات من غيرهم، بعد صدور ونفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأوضح، أن "منح تلك الصلاحيات لغير القضاة يأتي خلافاً للمواد (37، 47، 87) من الدستور، لأن هذه المهام أصبحت من اختصاص القضاة المنتمين للسلطة القضائية حصراً".



انتهى 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تؤكد عدم صلاحية الحكومة بفرض العقوبات الجزائية) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تؤكد عدم صلاحية الحكومة بفرض العقوبات الجزائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).