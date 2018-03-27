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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحج تحسم الجدل بشأن أعمار الفائزين بقرعتها وتتهم دائرة الأحوال بممارسة الأخطاء

27 مارس, 2018 | 1:27 م - عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم الثلاثاء ، أن ما أثير حول اعمار الفائزين بالقرعة من كبار السن، يعود للأخطاء الشائعة والمتراكمة في دوائر الأحوال المدنية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة “حسن فهد الكناني” في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه ، أن “ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعمار بعض الفائزين بالقرعة من كبار السن مقارنة بمواليد أبنائهم يعود إلى الأخطاء الشائعة والمتراكمة في دوائر الاحوال المدنية بأعمار العراقيين التي تم اعتمادها في خمسينات القرن الماضي”.

واوضح “الكناني” أن ” الهيئة ستقوم بتدقيق هوية الأحوال المدنية وباقي الأوراق الثبوتية للفائزين بالقرعة وتستبعد جميع المخالفين الذين قدموا معلومات خاطئة بأعمارهم أو خالفوا ضوابط التقديم الالكتروني على القرعة وحسب ما مذكور في الفقرة الثالثة عشر التي تنص على (تمت قراءة الشروط أعلاه وأوافق عليها جميعا وبخلافه لا يحق لي مطالبة الهيئة بأي استحقاقات مالية أو إدارية كما ويحق للهيئة حذف اسمي من القرعة بعد الفوز أن ثبت لها أن التقديم تم خلافا لشروطها المعلنة) “.

وأشار البيان إلى أن ” الهيئة عملت بمبدأ المصداقية والشفافية في إجراء قرعة الحج للأعوام الخمسة المقبلة، بحضور وسائل الإعلام ونشرت أسماء الفائزين بعد المصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى “.

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