الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


رئيس الجالية المصرية: صرف تعويضات لـ
2018/03/27 | 13:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ورئيس الجالية المصرية والمتحدث باسمها في السعودية، إنه حتى الآن لم يتم صرف تعويضات لذوي المواطن المصري، الذي قتل في قصف صاروخي على الرياض، ولكن متوقع صرفها قريبا جدا.

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