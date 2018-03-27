2018/03/27 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس أركان فرقة الرد السريع، الثلاثاء، مع قيادات الحشد الشعبي في الطوز للتنسيق على واجب حماية طريق كركوك بغداد.

وذكرت فرقة الرد السريع في بيان لها، تابعته NRT عربية، اليوم (27 آذار 2018)، انه "وبعد معاناة سالكي الطريق الدولي كركوك بغداد شتى انواع الترهيب من خطف وقتل وتسليب، فقد بدأت القوات الأمنية بالانتشار والمرابطة خاصة بين داقوق والطوز".

ودعت الفرقة وسائل الإعلام إلى القيام بواجبها ببعث رسائل لطمأنة المسافرين على الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة بغداد وكركوك.

وكثرت في الآونة الأخيرة حالات الاختطاف والاعتداء من قبل مسلحين مجهولين بحق المسافرين على طريق بغداد كركوك، بعد قيام المسلحين بنصب سيطرات وهمية في عدد من المناطق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع تنسق مع الحشد الشعبي لحماية طريق كركوك بغداد) نشر أولاً على موقع (nrt عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع تنسق مع الحشد الشعبي لحماية طريق كركوك بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (nrt عربية).