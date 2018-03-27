تركيا:لا نقبل بوجود الـPKK في سنجار عبر التخفي وراء مسميات ورايات وألبسة مختلفة

2018/03/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 27 مارس 2018 - 1:35 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، الثلاثاء، أن بلاده لا يمكن أن تقبل بمواصلة منظمة “بي كا كا” الإرهابية وجودها في منطقة سنجار العراقية عبر التخفي وراء مسميات ورايات وألبسة مختلفة.وأشار بوزداغ في مؤتمر صحفي خلال انعقاد اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في قصر “جانقايا” بالعاصمة أنقرة، إلى “تقدم الجيش العراقي أمس من شمالي سنجار بمحافظة نينوى، نحو الحدود السورية حتى قرية فاو ذات الغالبية العربية”.وذكر: “هناك معلومات حول سيطرة الجيش العراقي اليوم على المنطقة الممتدة من ناحية ربيعة، الحدودية مع سوريا، إلى أم الجاريس غربي سنجار، واستخباراتنا أكدت تلك المعلومات”.واوضح: “لا يمكن أن نقبل بمواصلة منظمة (بي كا كا) وجودها في منطقة سنجار عبر التخفي وراء مسميات ورايات وألبسة مختلفة، بغية الإيهام بأنها انسحبت من المنطقة”.وشدد على أن “رغبة تركيا تتمثل في انسحاب (الإرهابيين) من سنجار بشكل كامل”، مؤكدًا ضرورة “إبعادهم من هناك”.وأعرب عن رغبته بـ “ألا يسمح الجيش العراقي للمنظمة بالبقاء في المنطقة، وذلك في ضوء تطلعات تركيا”، لافتاً إلى أن “تركيا لن تترد في اتخاذ ما يلزم في حال عدم قيام الجيش العراقي بذلك”.

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