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البرلمان يصوت على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص أحداث الطوز
2018/03/27 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في سياسة 27 مارس, 2018 5 زيارة

بغداد/SNG- صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص أحداث قضاء طوز خورماتو.

وذكر مصدر نيابي لـ/SNG/، إن “مجلس النواب صوت على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقة بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “البرلمان صوت على قرار نيابي مقدم من 50 نائباً يتضمن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن قيام وزارة المالية مديرية الموازنة بالتعامل بانتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارت الاخرى”.يشار إلى أن مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري.

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